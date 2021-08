Green pass, Giovannini: “Sugli aerei sì e sui treni regionali no? Difficile controllare. Stiamo pensando di montare filtri speciali per l’aria” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Perché su un volo da tre ore sono tutelato dal Green pass e in un viaggio su un regionale, magari da 4 ore, no?”, questa la domanda rivolta al ministro Enrico Giovannini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Nel Trasporto pubblico locale uno dei problemi è la possibilità di controllare il possesso del Green pass – è uno degli aspetti sottolineati dal ministro -. E di questo Stiamo discutendo con le regioni, per questo non verrà aumentata la capacità dei passeggeri che potranno essere accolti”. Giovannini ha anche spiegato che: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) “Perché su un volo da tre ore sono tutelato dale in un viaggio su un regionale, magari da 4 ore, no?”, questa la domanda rivolta al ministro Enricodurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Nel Trasporto pubblico locale uno dei problemi è la possibilità diil possesso del– è uno degli aspetti sottolineati dal ministro -. E di questodiscutendo con le regioni, per questo non verrà aumentata la capacità deieggeri che potranno essere accolti”.ha anche spiegato che: ...

