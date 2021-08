Giuseppe Conte eletto primo Presidente del Movimento 5 Stelle: “Ce la metterò tutta”. Il risultato del voto (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Movimento 5 Stelle ha eletto il suo primo Presidente: si sono infatti concluse le votazioni indette per segnare questo nuovo capitolo della storia del Movimento iniziato dalle piazze, dai Vaffa Day e diventato poi primo gruppo parlamentare. A ottenere l’incarico è stato, ovviamente, l’ex premier Giuseppe Conte. M5S, Conte eletto Presidente: le prime parole da capo del M5S Nella turbolenta estate italiana fatta di successi, il M5S ha rischiato di implodere: gli attacchi di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilhail suo: si sono infatti concluse le votazioni indette per segnare questo nuovo capitolo della storia deliniziato dalle piazze, dai Vaffa Day e diventato poigruppo parlamentare. A ottenere l’incarico è stato, ovviamente, l’ex premier. M5S,: le prime parole da capo del M5S Nella turbolenta estate italiana fatta di successi, il M5S ha rischiato di implodere: gli attacchi di ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - you_trend : ?? #BREAKING Gli iscritti #M5S approvano su SkyVote l'elezione di Giuseppe #Conte a Presidente del Movimento Nr. Av… - AlmaCelmeta2 : @SkyTG24 Auguri di cuore Professor Giuseppe Conte credo in te e tua volontà per mandare avanti La Italia Del Rinasc… - UnoNemoNessuno : RT @Virus1979C: Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s: votano 67mila iscritti, 92,8% di sì -