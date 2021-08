Comune di Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Comune di Foggia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Le indagini - si legge nel provvedimento del consiglio dei ministri - hanno evidenziato "concreti e rilevanti collegamenti tra gli ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021) Ildiè statoper. Le indagini - si legge nel provvedimento del consiglio dei ministri - hanno evidenziato "concreti e rilevanti collegamenti tra gli ...

Advertising

repubblica : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - enpaonlus : I commissari svuotano il canile di Foggia: 50 cani saranno trasferiti a San Severo, altri 91 cercano 'casa'… - eziomauro : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - FabSciarratta : RT @AndrexMarlow: Il Comune di Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose . ' Benvenuti nella nostra Famigghia ' Cit. @ManfrediPotenti (2020)… - GiorgioGerardi1 : RT @Marco_dreams: Lamorgese dispone il commissariamento del Comune di Foggia. L’ex sindaco Landella, in quota Lega, era stato arrestato e… -