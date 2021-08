Che cosa cambia da oggi con il green pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Il governo ha ampliato all’accesso a ulteriori luoghi e servizi l’obbligo del green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti. Da settembre verrà richiesto per viaggiare sui trasporti a media e lunga percorrenza, a tutto il personale scolastico e alle studentesse e agli studenti dell’università. Ma già da oggi, 6 agosto, il green pass è diventato obbligatorio per consumare al chiuso nei locali e partecipare a tutti gli eventi aperti al pubblico (sebbene non per le funzioni religiose). Le nuove ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) Il governo ha ampliato all’accesso a ulteriori luoghi e servizi l’obbligo del, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti. Da settembre verrà richiesto per viaggiare sui trasporti a media e lunga percorrenza, a tutto il personale scolastico e alle studentesse e agli studenti dell’università. Ma già da, 6 agosto, ilè diventato obbligatorio per consumare al chiuso nei locali e partecipare a tutti gli eventi aperti al pubblico (sebbene non per le funzioni religiose). Le nuove ...

