Calciomercato Milan – Trequartista, Vlasic il più costoso della lista (Di venerdì 6 agosto 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca, vorrebbe venire in Italia. I russi, però, chiedono molto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Le ultime news suldel: Nikola, croato del CSKA Mosca, vorrebbe venire in Italia. I russi, però, chiedono molto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - transferlat3st : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo sloveno https:… - MilanNewsit : Gazzetta - Ziyech resta una delle opzioni preferite dal Milan -