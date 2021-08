Attacco Regione Lazio, parla il dipendente bucato dagli hacker: "Non venderei mai le password" (Di venerdì 6 agosto 2021) “Sono io quello che cercate, sono io la porta da cui sono entrati gli hacker della Regione Lazio. Pensavo di averla chiusa bene a chiave e invece...”. Così in un’intervista al Corriere della Sera Nicola B. di 61 anni della sede di Frosinone racconta l’intrusione degli hacker del sito della Regione. “Ora mi hanno emarginato”, dice. “In queste ore ho letto davvero di tutto: hacker russi, cinesi. Boh! Ma a me finora non è venuta a interrogarmi nemmeno la polizia postale. Un tecnico del Ced lunedì è entrato, ha smontato il computer - racconta - e l’ha portato via. Da quel momento il buio. E ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) “Sono io quello che cercate, sono io la porta da cui sono entrati glidella. Pensavo di averla chiusa bene a chiave e invece...”. Così in un’intervista al Corriere della Sera Nicola B. di 61 anni della sede di Frosinone racconta l’intrusione deglidel sito della. “Ora mi hanno emarginato”, dice. “In queste ore ho letto davvero di tutto:russi, cinesi. Boh! Ma a me finora non è venuta a interrogarmi nemmeno la polizia postale. Un tecnico del Ced lunedì è entrato, ha smontato il computer - racconta - e l’ha portato via. Da quel momento il buio. E ...

