Al Giullar Cortese | Gianluca Foresi | il Premio Peppe Natella

(Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis Sarà il “a riceve questa sera, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, il. Attore e regista orvietano, da più di 20 anni si esibisce all’interno delle maggiori rievocazioni storiche italiane,dopo la consegna delsi esibirà in scena con “Scemo profeta in patria”. (ingresso 10 euro). Questo è un periodo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giullar Cortese

TraniViva

... dell'attore e regista Giuseppe Francavilla nel ruolo dell'Arcivescovo Jacopo e, tra gli artisti esterni, i musici della "Compagnia la Giostra" e ilGianluca Foresi. Questo il ...Foresi, conosciuto in Italia e all'estero come 'Il' e l'attore e regista orvietano che da oltre un quarto di secolo si esibisce all'interno delle maggiori rievocazioni storiche ...Dopo il successo dei numerosi eventi proposti nel mese di luglio da parte della pro loco di Mondaino con “Ci vediamo in Piazza”, per il mese di agosto gli organizzatori rincarano la dose, proponendo u ...Venerdì 6 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Gianluca Foresi va in scena ...