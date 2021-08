Tpl: Giovannini, in fasce di punta +15 - 20% servizi (Di giovedì 5 agosto 2021) Al 30 giugno l'offerta media di trasporto pubblico locale risultava potenziata del 4,2%, ma "ipotizzando che l'aumento si sia concentrato nelle fasce orarie 7 - 10 e 17 - 20, in dette fasce si può ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Al 30 giugno l'offerta media di trasporto pubblico locale risultava potenziata del 4,2%, ma "ipotizzando che l'aumento si sia concentrato nelleorarie 7 - 10 e 17 - 20, in dettesi può ...

Advertising

Italia_Notizie : Trasporto pubblico, Giovannini: «Per l’avvio della scuola stanziati 2,7 miliardi» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tpl: Giovannini, in fasce di punta 15-20% servizi: (ANSA) - ROMA, 05 AGO - Al 30 giugno l'offerta… - daybinary : Tpl: Giovannini, in fasce di punta +15-20% servizi - fisco24_info : Trasporto pubblico, Giovannini: «Per l’avvio della scuola stanziati 2,7 miliardi»: Sanificazione di bus e metro anc… - francopizzetti : importante Tpl: Giovannini, in fasce di punta +15-20% servizi Scarica l’applicazione “ANSA Mobile” su Google Play. -