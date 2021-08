Tokyo 2020 | karate | Viviana Bottaro in finale per il bronzo | affronterà la statunitense Kokumai

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - zazoomblog : Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: Italia nona Cina in testa! - #Medagliere #Olimpiadi #Tokyo #2020: - angiuoniluigi : RT @repubblica: Il volley spalle al muro, Egonu senza medaglie -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

L'azzurro Manfredi Rizza è medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo. Il canoista italiano aveva ...Ancora medaglie per la compagine azzurra ai Giochi Olimpici di. L'azzurro Manfredi Rizza è medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese ...Inizia bene il cammino di Frank Chamizo nel tabellone dei -74 kg di lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'italo-cubano ha superato agli ottavi l'ostico georgiano Avtandil Kentchadze, argento ai ...Dopo il podio da record nello skateboard street, 42 anni in tre, anche nel park vanno a medaglia ragazzine in età da scuola media. Spesso è successo nella ginnastica, ma 13 anni sembrano davvero pochi ...