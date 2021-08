“Ti penso sempre | torna da me” UeD | Gemma Galgani e l’appello a sorpresa all’ex cavaliere

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 agosto 2021)è pronta a rituffarsi a ‘Uomini e Donne’ e in queste ore si è resa protagonista di un incredibile e inaspettato appello. Dichiarazioni destinate a creare un vortice di polemiche intorno a lei e chissà come avrà reagito anche Tina Cipollari, che sicuramente sarà nuovamente artefice di duri attacchi nei suoi confronti per colpa di atteggiamenti che proprio non gradisce. Non sappiamo se alla dama torinese le verrà davvero tolto molto spazio nel programma, ma lei già sta facendo parlare di sé. Già nei giorni scorsi aveva iniziato a rivelare qualche dettaglio interessante sul suo ex fidanzato e velatamente aveva fatto capire di essere felice di ...