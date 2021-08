Speranza: «Il Green pass evita le chiusure e tutela tutte le libertà» – Il video (Di giovedì 5 agosto 2021) Dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio. La cabina di regia si è svolta senza attriti e anche la Lega, la più critica verso la misura anti-Covid decisa dal governo Draghi, non si è opposta all’obbligo del certificato verde per gli insegnanti e il personale scolastico in genere, condizione necessaria per riportare tutti gli alunni in classe in presenza a settembre in sicurezza. Molto più articolata la discussione sull’obbligo di Green pass sui trasporti a lunga percorrenza, uno dei nodi rimasti in sospeso fino agli ultimi giorni. Dopo una trattativa serrata sulla data di partenza (i dem proponevano il 20 agosto, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Dal 6 agosto ilsarà obbligatorio. La cabina di regia si è svolta senza attriti e anche la Lega, la più critica verso la misura anti-Covid decisa dal governo Draghi, non si è opposta all’obbligo del certificato verde per gli insegnanti e il personale scolastico in genere, condizione necessaria per riportare tutti gli alunni in classe in presenza a settembre in sicurezza. Molto più articolata la discussione sull’obbligo disui trasporti a lunga percorrenza, uno dei nodi rimasti in sospeso fino agli ultimi giorni. Dopo una trattativa serrata sulla data di partenza (i dem proponevano il 20 agosto, la ...

