Ricordate Bianca Dobroiu, la modella che restò positiva 80 giorni? Colpita dalla variante Delta, il dramma: le sue condizioni (Di giovedì 5 agosto 2021) Il coronavirus è tornato a infettare Bianca Dobroiu, la modella di origine rumena, era stata la "paziente 1" di Bologna e ora torna a fare i conti con il terribile male. "Quando ho riletto per l'ennesima volta 'esito positivo' sono rimasta senza parole - ha detto la 24enne al Fatto Quotidiano dopo che lo scorso giugno è rimasta positiva per 80 giorni -. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere". Bianca è stata Colpita dalla variante Delta e "sto malissimo, ho gli stessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Bianca Usa: Fauci, possibili 200 mila casi Covid al giorno in autunno Lo ha dichiarato il capo consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci, in un'intervista all'agenzia di stampa "McClatchy Dc". "Ricordate, solo un paio di mesi fa avevamo 10 mila casi al giorno.

Gaetano Manfredi, un prof da rimandare Ci sono poi LVE di John Legend con note di fragola fresca e nettarina bianca, Sofia di Francis Ford ... L'ascesa dei cocktail "low alcool" Ricordate il Barcardi Breezer? Quel mix fruttato e ...

Ricordate Bianca, la prima moglie di Enrico Brignano? Ecco come si è ridotta il Democratico Gribaudo (PD) invoca maggiori controlli sul lavoro dopo l’ennesima morte bianca Il giorno dopo la morte dell'operaia Laila El Harim nel modenese, pochi mesi dopo quella della giovane Luana nel pratense, la deputata del PD invoca maggiori controlli dei macchinari e maggiori tutele ...

Addio a Bianca Maria Fiorillo, anima della sinistra mestrina e sottosegretaria al Lavoro Scomparsa a 76 anni per malattia una delle prime donne a dare battaglia per i diritti. Da segretaria della sezione del Pci in piazza Barche al Senato e al governo ...

