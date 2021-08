“Quinto ciclo di chemio” Il cantante e la battaglia contro il cancro | “Continuo a lottare | non mi arrendo”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Ci vediamo tra sette o dieci giorni”. Poche parole affidate a twitter. Poche parole di chi non si arrende. Sono passati mesi quando, dopo unllo, i medici diagnosticarono alun linfoma al quarto stadio. Aggressivo, cattivo, spietato,il quale non ha intenzione di mollare. Poche settimane fa, una buona notizia. “Gli esami indicano che laterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere”. Aveva scritto sui social. E ancora: “Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male daldi ...

Advertising

jk_ismytime : @iwishitwasnot17 ho fatto la seconda dose con il ciclo al quinto giorno quindi penso sia stato per quello - CasilinaNews : La battaglia di #MarkHoppus dei #Blink182 contro il #cancro. Sui social: 'Inizio il quinto ciclo di chemio'… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Blink-182, Mark Hoppus continua la sua battaglia al cancro: inizia il quinto ciclo di chemio tenendo informati i fan sui socia… - leggoit : Blink-182, Mark Hoppus continua la sua battaglia al cancro: inizia il quinto ciclo di chemio tenendo informati i fa… - novasocialnews : Mark Hoppus dei Blink-182 aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il cancro: 'Quinto ciclo di chemio...andiamo av… -

Ultime Notizie dalla rete : Quinto ciclo

... il 65% del personale scolastico ligure ha effettuato ilcompleto di vaccinazione anti Covid -... ) [6] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 7 [html] => Resta al fatto che al momento un...Pechino, 05 ago 17:58 - Le autorità sanitarie della città di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, hanno avviato undi test dell'acido nucleico in alcune aree della città per tracciare la diffusione del Covid - 19. Lo riferisce la Commissione sanitaria locale, secondo cui la città ha riportato fino a ...Ascoli Calcio, il terzino destro Salvi è ufficialmente bianconero: “Sono qui anche grazie a Dionisi” - picenotime.it - IT ...Mark Hoppus dei Blink-182 continua la sua lotta contro il cancro: l'artista è arrivato al quinto ciclo di chemioterapia per superare la malattia.