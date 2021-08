Parte la Ligue 1: tutto il campionato live su Sky (Di giovedì 5 agosto 2021) Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Ligue 1, il massimo campionato francese, al via domani, di cui Sky si è assicurata i diritti per le prossime tre stagioni, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Su Sky Sport le magie di Mbappé e Neymar, la classe e il talento di Reus, Verratti e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la1, il massimofrancese, al via domani, di cui Sky si è assicurata i diritti per le prossime tre stagioni, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Su Sky Sport le magie di Mbappé e Neymar, la classe e il talento di Reus, Verratti e L'articolo

Advertising

Fantacalciok : Calcio in tv: amichevoli pre-campionato mentre parte la Ligue 1 - paoloangeloRF : Venerdì parte la Ligue 1 su Sky, puoi vedere tanti ex italiani - sowmyasofia : Parte la Ligue 1: Psg senza rivali? - STEVE19722 : @AlfredoPedulla Sara' un caso, era solo la Supercoppa..........ora parte la ligue 1 - kbenhaj : @SimoneCristao Stesso 4 4 2 da fine anno, anche quando Rebic prende il posto di Diaz. Pobega non da garanzie cosi c… -