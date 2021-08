OPA Cerved | adesioni al 05 08 2021

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni, risulta che oggi, 5 agosto, sono state presentate 43.290 richieste di adesione. Complessivamente le richieste disono a quota 222.009, pari allo 0,11369% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 16 luglio, terminerà il prossimo 31 agosto, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 30 e 31 agostonon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

