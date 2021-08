Nucleare e regioni ribelli Le sfide dell’Iran di Raisi secondo Perteghella

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’Iran entra in una nuova fase politica, quella della presidenza di Ebrahim, esattamente come ne era uscito: crisi economica; pandemia in fase di diffusione (anche per la mancanza di vaccini e dispositivi medici sanitari); scontri in corso in una guerra ombra (che rischia da un momento all’altro di dilagare); popolazione insoddisfatta; Pasdaran impegnati più a salvaguardare il loro ruolo (e i loro interessi) che a seguire l’interesse del paese; rapporto complicato con il resto del mondo. Basta scorrere indietro di pochi giorni per avere una fotografia complessiva. Mentre lo Stretto di Hormuz e il Golfo dell’Oman due tanker vittime di incidenti sospetti, Israele e ...