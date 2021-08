Napoli – Ascoli a a Castel di Sangro: prezzi ed altro (Di giovedì 5 agosto 2021) Napoli – Ascoli l’8 agosto a Castel di Sangro, biglietti in vendita, ecco i prezzi Riporta il Sito ufficile del Napoli che dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Cracovia, vi sarà il primo test per la squdra azzurra nel ritiro di Castel di Sangro. Gliuomini di Spalletti affronteranno l’Ascoli domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini. Il match sarà diretto dall’arbitro Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Vigile-Di Monte. A partire dalle ore 17 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 5 agosto 2021)l’8 agosto adi, biglietti in vendita, ecco iRiporta il Sito ufficile delche dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Cracovia, vi sarà il primo test per la squdra azzurra nel ritiro didi. Gliuomini di Spalletti affronteranno l’domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini. Il match sarà diretto dall’arbitro Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Vigile-Di Monte. A partire dalle ore 17 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la ...

