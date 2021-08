Messi lascia il Barcellona Finisce una storia d' amore durata 21 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Nonostante ile Lionelabbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola)”. Inizia così il comunicato stampa diramato dale con cui si conclude l’esperienza diin blaugrana. “A causa di questa situazione- continua la nota -non resterà al. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi”. “Il ...

La fine di un'era. Dopo 17 stagioni e 34 trofei (più tutti quelli individuali, tra cui spiccano i 6 Palloni d'Oro) Leoil Barcellona. Questa volta non si tratta di indiscrezioni più o meno attendibili, bensì di una notizia ufficiale: a darla, infatti, è stato lo stesso club blaugrana, in un comunicato ...Dopo Valentino Rossi che si ritira, anche Leocheil Barcellona. Lo ha annunciato la società blaurgrana con una stringata nota diffusa alla stampa intorno alle 20 di giovedì 5 agosto. Dopo 21 anni finisce la storia d'amore tra il ...La metamorfosi che mette l’Io in discussione può spingere il centauro che ... poiché conosce la potenza che gli istinti hanno sull’animo degli uomini, lascia operare nell’umano di Gesù soltanto ...Messi dà l'addio al Barcellona! Un colpo di scena in nella trattativa fra Lionel Messi e il Barcellona. Se fino ...