Meghan Markle compie 40 anni e lancia 40×40 in aiuto delle donne (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella giornata del 4 agosto Meghan Markle ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. Eclissando la festa esclusiva che avrebbe organizzato per l'occasione, la moglie del principe Harry ha fatto parlare di sé annunciando una nuova iniziativa per aiutare le donne. Il progetto, chiamato 40×40, si pone l'obiettivo di dare una mano alle donne che vogliono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

