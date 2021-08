Jori Delli | il drink finisce “troppo in fretta” | impossibile non guardare le curve

Advertising

Polem0s : @sammorleo10 Jori delli prendimi a palate - stefanoscorpio : Cmq cosa e' Jori Delli su Instagrammo!?? - bbbnzl30 : Vi è un gruppetto di persone, una cerchia formata tra le altre da Barbara Palvin, Sara Sampaio, Josephine Skriver,… - bbbnzl30 : Ma Guido Bagatta è finito davvero a presentare le quote delle scommesse da Criscitiello come se fosse una Jori Delli o un' Agata Alonso? -

Ultime Notizie dalla rete : Jori Delli

BlogLive.it

Devastante l'ultimo scatto condiviso dalla bellissima Jori Delli non lascia spazio all'immaginazione. E' davvero tutto proprio lì!Un buongiorno in piscina quello condiviso da Jori Delli che, con uno scatto dall'alto, mette in mostra le sue curve. I fan sono visibilmente in tilt.