Green pass obbligatorio per la scuola: il Governo ha deciso (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Governo, riunitosi quest’oggi, ha deciso cosa avverrà nel mese di settembre: il Green pass sarà obbligatorio per la scuola in Italia. Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano (Getty Images)L’emergenza Coronavirus continua a destare preoccupazioni. In particolare, il Governo aveva bisogno di organizzare già da ora quello che avrebbe dovuto accadere nel mese di settembre. Tra poco più di 30 giorni, infatti, le scuole riapriranno i cancelli per accogliere insegnanti e studenti. La diffusione della variante delta non permette di abbassare minimamente la guarda e ci ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021) Il, riunitosi quest’oggi, hacosa avverrà nel mese di settembre: ilsaràper lain Italia. Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano (Getty Images)L’emergenza Coronavirus continua a destare preoccupazioni. In particolare, ilaveva bisogno di organizzare già da ora quello che avrebbe dovuto accadere nel mese di settembre. Tra poco più di 30 giorni, infatti, le scuole riapriranno i cancelli per accogliere insegnanti e studenti. La diffusione della variante delta non permette di abbassare minimamente la guarda e ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass, Forum sociosanitario: consentirà di tornare ad una vita sociale normale Amedeo Lomonaco " Città del Vaticano Entra in vigore il 6 agosto, in Italia, l'obbligo del Green Pass per poter andare al ristorante, al cinema o a teatro. Nel pomeriggio è iniziato l'incontro tra governo e Regioni sul nuovo decreto che introduce questo strumento anche per la scuola e i ...

Obbligo Green pass, dai trasporti alla scuola: le proposte della cabina di regia Obbligatorietà sui trasporti a lunga percorrenza, con l'aumento della capienza dal 50% all'80%, e per il personale scolastico: questo l'orientamento della cabina di regia in vista del Consiglio dei ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass, verso l’ok al nuovo decreto: tutte le regole da settembre Green Pass, nel pomeriggio il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto in vigore da settembre. Ecco le possibili regole Domani venerdì 6 agosto entra ufficialmente in vigore il nuovo ...

Green Pass: dove sarà obbligatorio, come funziona, come si scarica, chi lo deve usare Da domani, green pass alla mano: scatta infatti l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Come si ottiene Il Qr co ...

