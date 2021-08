Green pass Italia, Salvini: “No a limitazioni in alberghi e trasporti” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nessun Green pass o limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessun Green pass o limitazione (almeno per tutto agosto) per i mezzi di trasporto, treni, autobus, navi ed aerei; garanzia di scuola in presenza per tutti i bambini, nessuno escluso; possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle richieste della Lega per la cabina di regia e il Cdm di oggi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini. “Occorre buon senso per tenere insieme salute e lavoro. Diritto alla vita e diritto al lavoro, senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nessuno limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessuno limitazione (almeno per tutto agosto) per i mezzi di trasporto, treni, autobus, navi ed aerei; garanzia di scuola in presenza per tutti i bambini, nessuno escluso; possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle richieste della Lega per la cabina di regia e il Cdm di oggi”. Così il leader della Lega, Matteo. “Occorre buon senso per tenere insieme salute e lavoro. Diritto alla vita e diritto al lavoro, senza ...

