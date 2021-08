Giro di Lombardia il 9 ottobre: partenza da Como e arrivo a Bergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo quattro edizioni che hanno visto Como quale sede di arrivo, sarà Bergamo ad ospitare il traguardo della 115ª edizione de Il Lombardia, l'ultima classica Monumento della stagione, che partirà ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo quattro edizioni che hanno vistoquale sede di, saràad ospitare il traguardo della 115ª edizione de Il, l'ultima classica Monumento della stagione, che partirà ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Lombardia Giro di Lombardia il 9 ottobre: partenza da Como e arrivo a Bergamo L'ultimo vincitore del Lombardia, a Ferragosto del 2020, è stato il danese Jakob Fuglsang, mentre l'ultimo a trionfare a Bergamo è stato il colombiano Esteban Chaves nel 2016.

Giro di Lombardia, il 9 ottobre il traguardo a Bergamo Oggi che per Bergamo ciclismo fa rima con oro olimpico, grazie a Simone Consonni , l'annuncio del ritorno de l Giro di Lombardia , con la tappa conclusiva del 9 ottobre , che partirà da Como. Dopo l'edizione ferragostiana dello scorso anno, gli organizzatori stanno definendo gli ultimi dettagli della 115° ...

Giro di Lombardia, il 9 ottobre il traguardo a Bergamo La 115esima edizione della gara che tradizionalmente chiude la stagione arriverà nel cuore del capoluogo. Il sindaco Gori: felice di poter mostrare la nostra meravigliosa città agli atleti e ai tanti ...

