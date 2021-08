“È tutto deciso” Dayane Mello pronta a partire | dopo il GF Vip arriva nuova avventura in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’nella casa del Grande Fratello Vip porta bene a. Per la modella brasiliana è pronto un nuovo programma. Una notizia chea pochi giorni da quella del lancio della sua linea di cosmetici che ha segnato il passaggio dal piccolo schermo alla dimensione imprenditoriale. “Ho iniziato questo progetto perché ho voluto concentrarmi su di me, su qualcosa che potevo creare, costruire, non sono solo una modella, non sono solo un influencer”. “Oggi mi butto a fare qualcosa di nuovo, come è stato il mio brand, sul packaging, sul colore, sulle fragranze ed è questo oggi estremamente stimolante, è questo ...