Concorso straordinario per abilitazione. Toccafondi “non arriverà nei prossimi mesi, un docente su due nelle paritarie ne è privo” (Di giovedì 5 agosto 2021) Concorso straordinario per l'abilitazione di cui al Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020: dopo la presentazione della domanda entro il 15 luglio 2020, tutto tace e non si riesce a inserire la procedura in una programmazione con date certe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021)per l'di cui al Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020: dopo la presentazione della domanda entro il 15 luglio 2020, tutto tace e non si riesce a inserire la procedura in una programmazione con date certe. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario per abilitazione. Toccafondi “non arriverà nei prossimi mesi, un docente su due nelle parita… - docdrugztore : @lorenzomorandot @TizianaFerrario Per esempio, parliamo del concorso straordinario che si è dovuto fare in piene pa… - FrancescaTGI : RT @docdrugztore: Se bandisci un concorso straordinario per l’immissione diretta in ruolo, devi assicurare ai vincitori di tale concorso l’… - Olivieri2Va : RT @docdrugztore: @MIsocialTW che storia è quella di indire un concorso straordinario per l’immissione diretta in ruolo e ai vincitori non… - orizzontescuola : Concorso straordinario docenti, 32.000 posti per il ruolo da settembre 2021: le graduatorie. Aggiornato -