Azul, 220 aerei elettrici per il vettore brasiliano (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – I velivoli elettrici cominciano ad affermarsi tra le compagnie aeree che pianificano il rinnovo delle proprie flotte. È il caso di Azul Linhas Aereas de Brasil, che ha ordinato 220 Lilium Jet, di costruzione tedesca, decollo e atterraggio verticali. Si tratta di un investimento di circa un miliardo di dollari e le consegne sono previste a partire dal 2025. Il Lilium Jet, con un'apertura alare di 13,9 metri una lunghezza di 8,5 metri, ha a una capacità di sei passeggeri e un pilota, vola a una velocità di crociera di 280 km / h), alla quota di 3.000 metri e ha un'autonomia di 250 km.

