Atp Washington 2021 | Sinner | “Momento negativo? Non a livello mentale Felice di come ho giocato”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Penso di averbene entrambi i tie-break, facendo le cose giuste nei momenti importanti. Molte persone dicono che è un periodoper me ed è vero, ho perso un paio di partite che potevo e forse dovevo vincere, ma ho sempre dato il massimo. Avrò commesso degli errori, ma asono sempre lo stesso. A ogni modo, sono moltodella prestazione di oggi, lui alla fine ha fatto una buona partita. E mi sento assolutamente pronto per domani“. Queste le dichiarazioni di Jannikche sul cemento dell’Atp di...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP WASHINGTON, SINNER AI QUARTI DI FINALE AGLI OTTAVI BATTUTO KORDA (USA) 7-6, 7-6 #SkyTennis #Sinner - sportface2016 : Le parole di #Sinner dopo la vittoria sul cemento statunitense - apicella57 : RT @lorenzofares: Il 12 maggio 2019 un 17enne @janniksin ???? strego' #Roma battendo Steve Johnson ???? 16 61 75 Domani al #CitiOpen #Sinner… - TiebreaktennisI : ATP Washington: Sinner vince il braccio di ferro con Korda e centra i quarti di finale - Ubitennis : Sinner ritrova il sorriso: supera Korda e raggiunge i quarti all'ATP di Washington -

Rafael Nadal torna a vincere un match dopo due mesi di assenza per infortunio. Il tennista spagnolo è sceso in campo sul cemento dell'Citi Open dicontro Jack Sock , numero 192 del ranking mondiale. Nadal ha portato a casa una vittoria nel turno dei sedicesimi di finale di quello che viene considerato il torneo di ...Jannik Sinner è nei quarti di finale al torneo500 di. Il tennista altoatesino ha avuto la meglio in ottavi di finale dell'americano Sebastian Korda con un doppio tie - break: 7 - 6(3) 7 - 6(3) il punteggio finale in favore del ...Due tie-break per vincere il match di ottavi di finale, eliminando il suo compagno di doppio nel torneo americano. Affronterà Steve Johnson ...Rafael Nadal ha vinto il suo primo match dopo la sconfitta al Roland Garros. Ha però avuto bisogno di un terzo set e di un tie-break per sconfiggere l'americano Jack Sock, 192/o al mondo, nei sedicesi ...