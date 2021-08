Vacanze green | boom per il timore varianti L' indagine Jfc

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L'emergenza sanitaria legata al coronavirus non è ancora terminata e, nonostante il buon andamento della campagna di vaccinazione in Italia, ledel covid continuano a fare paura e a modificare alcune abitudini degli italiani. E ciò anche durante il periodo dell'anno legato per tradizione alle, ossia la stagione estiva. Ebbene, in queste ultime settimane aria aperta, località minori, camminate, escursioni e sentieri da percorrere in bicicletta paiono essere al centro delle idee e dei progetti di chi vuole staccare la spina per le meritate ferie. Insomma, a circa un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, gli italiani cercano di sfuggire ...

Ciò significa che chi farà lein Francia potrà entrare senza alcun tampone, ma soltanto se ... In Francia però, da luglio chi abbia più di 12 anni deve esibire ilpass per accedere a ...Ho infatti scelto diverse volte questa bellissima e meravigliosa terra per le miecon la ...previsti dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 22 luglio sull'obbligo del...Tra due giorni chiunque avrà più di 12 anni avrò l’obbligo di esibire il Green pass per usufruire di alcuni servizi. Luigi Scordamaglia consigliere delegato di Filiera Italia ha lanciato un appello al ...Il 90% degli aretini sceglie l'Italia come meta di vacanze, solo un dieci per cento vola all'estero, in Spagna o in Grecia. Per l'Italia le mete preferite ...