Roma, per il colpo in mediana serve prima cedere gli esuberi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il club giallorosso è al lavoro per piazzare i giocatori che non fanno parte del progetto targato Josè Mourinho. Con i soldi di questi esuberi, Tiago Pinto proverà a portare alla Roma un rinforzo per la mediana. Il nome più gettonato è quello di Zakaria del Borussia M’Gladbach. Roma, Tiago Pinto prova a piazzare gli esuberi Il direttore sportivo della Roma ha il compito di trovare una squadra ad almeno cinque giocatori che a Roma non troverebbero più spazio. L’obiettivo è quello di risparmiare almeno 34 milioni di euro grazie a queste cessioni. I giocatori in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il club giallorosso è al lavoro per piazzare i giocatori che non fanno parte del progetto targato Josè Mourinho. Con i soldi di questi, Tiago Pinto proverà a portare allaun rinforzo per la. Il nome più gettonato è quello di Zakaria del Borussia M’Gladbach., Tiago Pinto prova a piazzare gliIl direttore sportivo dellaha il compito di trovare una squadra ad almeno cinque giocatori che anon troverebbero più spazio. L’obiettivo è quello di risparmiare almeno 34 milioni di euro grazie a queste cessioni. I giocatori in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Morto Achille Lollo, aveva 70 anni: fu uno degli autori del 'rogo di Primavalle' Gli altri due figli, Virgilio di 22 anni, militante missino dei Volontari Nazionali, e il fratellino Stefano di 8 anni, invece, non riescono a gettarsi dalla finestra per scampare alle fiamme. ...

Le chat come prove d'accusa, ma Gaeta dimentica le sue... Io ritorno a Roma il 2. Riesci quella settimana a passare dalle nostre parti per un caffè?? ". Risponde Palamara: " Si assolutamente si con piacere ". Ancora la Casella: " Ok allora ti chiamo il 2 e ...

Agenzia Ue della Cultura, il piano per portarla a Roma Il Messaggero Calcio: stampa GB, Grealish verso il City per 117 milioni ROMA, 04 AGO - Il Manchester City è vicino alla firma di Jack Grealish. Il centrocampista offensivo dell'Aston Villa e della nazionale inglese, 25 anni, è in procinto di cambiare maglia per 100 milion ...

Roma, tris al Belenenses: in gol Dzeko, Zaniolo e Mayoral Contro il Belenenses, la Roma trova la prima vittoria in terra lusitana. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia (1-1 e 0-0) Dzeko, Zaniolo e Mayoral (gli ultimi due nella ripresa) ...

