Riapertura stadi, Vezzali incontra il Cts. Ed entra in gioco anche il Parlamento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continuano i dialoghi per cercare di aumentare la capienza degli stadi per l’inizio del campionato di Serie A L’inizio del campionato di Serie A si avvicina, ma ancora non ci sono novità per quanto riguarda la Riapertura degli stadi. Lega e FIGC speravano di avere notizie dal Governo in questa settimana, ipotesi però che pare complicata. Ieri Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha avuto un incontro con il Comitato Tecnico Scientifico; spesso decisivo per le decisioni dell’Esecutivo. E oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, incontrerà i numeri delle federazioni sportive: Gravina per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continuano i dialoghi per cercare di aumentare la capienza degliper l’inizio del campionato di Serie A L’inizio del campionato di Serie A si avvicina, ma ancora non ci sono novità per quanto riguarda ladegli. Lega e FIGC speravano di avere notizie dal Governo in questa settimana, ipotesi però che pare complicata. Ieri Valentina, sottosegretaria allo Sport, ha avuto un incontro con il Comitato Tecnico Scientifico; spesso decisivo per le decisioni dell’Esecutivo. E oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, incontrerà i numeri delle federazioni sportive: Gravina per il ...

