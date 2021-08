«Niente evidenze di errori nella gestione attacco hacker Lazio, ma serve prevenire innanzitutto» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per cercare di capire in che modo le autorità e i team di cybersecurity stanno gestendo l’attacco hacker Lazio abbiamo intervistato Pierguido Iezzi, CEO di Swascan, che non ha esitato a definire l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale «una svolta importante per la gestione della sicurezza informatica del perimetro del nostro Paese». Tra quello che si sarebbe dovuto fare e quello che è stato fatto (e non fatto), fare il punto della situazione è necessario anche per capire in quale direzione andare. Vista la confusione che c’è stata in questi giorni anche solo con il linguaggio che stampa e persone devono utilizzare per ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per cercare di capire in che modo le autorità e i team di cybersecurity stanno gestendo l’abbiamo intervistato Pierguido Iezzi, CEO di Swascan, che non ha esitato a definire l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale «una svolta importante per ladella sicurezza informatica del perimetro del nostro Paese». Tra quello che si sarebbe dovuto fare e quello che è stato fatto (e non fatto), fare il punto della situazione è necessario anche per capire in quale direzione andare. Vista la confusione che c’è stata in questi giorni anche solo con il linguaggio che stampa e persone devono utilizzare per ...

Advertising

MK197613 : RT @GAngrilli: Il numero magico del 60% dei vaccinati adulti, promesso per sancire la fine dell’epidemia secondo evidenze scientifiche, è s… - bonadea2021 : Prudenza vorrebbe che proprio l'eccezionalità della situazione (stato d'emergenza ormai permanente; evidenze scient… - Tristan_rot : @dlfabbri @intesasanpaolo Nei giorni scorsi ho dovuto discutere con un 'filosofo' proprio su questo argomento. Nie… - salvia_nicola : RT @GAngrilli: Il numero magico del 60% dei vaccinati adulti, promesso per sancire la fine dell’epidemia secondo evidenze scientifiche, è s… - katerinal1979 : RT @GAngrilli: Il numero magico del 60% dei vaccinati adulti, promesso per sancire la fine dell’epidemia secondo evidenze scientifiche, è s… -