Milan, i rossoneri monitorano la situazione di Isco (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan domenica affronterà il Real Madrid. Nel frattempo Maldini prepara l’assalto ad Isco, primo obiettivo per la trequarti Il Milan domenica affronterà il Real Madrid nel test di Klagenfurt. Maldini, però, avrebbe un altro obiettivo: provare a portare in rossonero Isco, trequartista spagnolo di grande qualità tecnica. I Blancos chiederebbero non meno di 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre i 15 milioni. Per i rossoneri sarebbe un affare importante, approfittando del decreto crescita. In caso di fumata nera, il Diavolo proverà a portare a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildomenica affronterà il Real Madrid. Nel frattempo Maldini prepara l’assalto ad, primo obiettivo per la trequarti Ildomenica affronterà il Real Madrid nel test di Klagenfurt. Maldini, però, avrebbe un altro obiettivo: provare a portare in rossonero, trequartista spagnolo di grande qualità tecnica. I Blancos chiederebbero non meno di 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre i 15 milioni. Per isarebbe un affare importante, approfittando del decreto crescita. In caso di fumata nera, il Diavolo proverà a portare a ...

Milan, James Rodriguez pronto a ridursi l'ingaggio per vestire rossonero Il Milan continua la ricerca di un nuovo trequartista : dopo la conferma di Brahim Diaz e l'addio di Calhanoglu, ai rossoneri serve un altro giocatore per completare la coppia che si alternerà alle ...

Milan, pesante rosso per la Rossoneri Sport Investment: le ultime Pianeta Milan Calciomercato Milan – Doppio colpo dal Chelsea | News dall’Inghilterra Dall'Inghilterra novità per quanto riguarda la situazione di Ziyech e Bakayoko, calciatori in esubero dal Chelsea che piacciono al Milan.

Milan, caccia al trequartista: James Rodriguez in cima alla lista Il Milan prosegue la caccia al trequartista. In cima alla lista dei desideri c'è James Rodriguez, fuori dai piani dell'Everton ...

