Il governo verso l’obbligo del Green Pass per i professori (Di mercoledì 4 agosto 2021) Domani in agenda c’è la cabina di regia, poi il consiglio dei ministri. Ma per il premier Mario Draghi la priorità continua a essere il rientro in presenza degli studenti, compresi quelli universitari. Ecco perché è convinto – come spiega il Corriere – che il Green Pass sia necessario anche per i professori e per il personale scolastico. E salvo colpi di scena dovuti alle tensioni politiche, nel decreto che domani sarà ultimato dal governo ci sarà l’obbligo della certificazione verde non solo per i trasporti, ma anche per la scuola (studenti esclusi). Per salire su aerei, treni e navi servirà il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Domani in agenda c’è la cabina di regia, poi il consiglio dei ministri. Ma per il premier Mario Draghi la priorità continua a essere il rientro in presenza degli studenti, compresi quelli universitari. Ecco perché è convinto – come spiega il Corriere – che ilsia necessario anche per ie per il personale scolastico. E salvo colpi di scena dovuti alle tensioni politiche, nel decreto che domani sarà ultimato dalci saràdella certificazione verde non solo per i trasporti, ma anche per la scuola (studenti esclusi). Per salire su aerei, treni e navi servirà il ...

