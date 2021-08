Gigi D’Alessio e il quinto figlio con Denise Esposito: Anna Tatangelo reagisce furiosa alla notizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di ieri, Gigi D’Alessio ha conquistato l’attenzione degli amanti del gossip con una notizia inaspettata sul suo conto. Il settimanale Chi ha infatti annunciato ai suoi lettori che il cantante e la sua fidanzata Denise Esposito sarebbero in attesa di un figlio. In queste ore sono emersi interessanti dettagli sulla gravidanza, compreso un piccante retroscena su Anna Tatangelo. Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: la rivelazione Gigi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di ieri,ha conquistato l’attenzione degli amanti del gossip con unainaspettata sul suo conto. Il settimanale Chi ha infatti annunciato ai suoi lettori che il cantante e la sua fidanzatasarebbero in attesa di un. In queste ore sono emersi interessanti dettagli sulla gravidanza, compreso un piccante retroscena supresto genitori: la rivelazione...

Advertising

pvnklovst : RT @giulsxhes: @pvnklovst guagliune - gigi d’alessio ft. taylor swift - blogtivvu : La reazione di Anna Tatangelo alla gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio - spiceguuurl : gigi d’alessio sta facendo passare un grande messaggio! vacciniamoci ?? - belnomeutente88 : RT @lontanissimo_: Vabbè comunque impossibile credere nell’amore in un mondo in cui Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non torneranno più insi… - RiRino2020 : @Cris_quella Io avevo dei pregiudizi ma invece trovo che Gigi d’Alessio sia molto simpatico ciao -