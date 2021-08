Esclusiva: Inter, prima scelta sempre Zapata. E quel tentativo per Vlahovic (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Inter ha capito di essere ormai sul punto di perdere Romelu Lukaku, destinato al Chelsea. E anche oggi ha fatto un nuovo tentativo per Dusan Vlahovic, un profilo che piace moltissimo. Ma in cambio ha ricevuto un no della Fiorentina: anche se non rinnovasse, non sarebbe sul mercato. La prima scelta resta Duvan Zapata, come anticipato ieri, si può chiudere per 40 milioni più bonus, i contatti con l’Atalanta ci sono già stati e da parte del club bergamasco c’è apertura anche perché (come spieghiamo a parte) è scattata la caccia al sostituto. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ha capito di essere ormai sul punto di perdere Romelu Lukaku, destinato al Chelsea. E anche oggi ha fatto un nuovoper Dusan, un profilo che piace moltissimo. Ma in cambio ha ricevuto un no della Fiorentina: anche se non rinnovasse, non sarebbe sul mercato. Laresta Duvan, come anticipato ieri, si può chiudere per 40 milioni più bonus, i contatti con l’Atalanta ci sono già stati e da parte del club bergamasco c’è apertura anche perché (come spieghiamo a parte) è scattata la caccia al sostituto. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene ...

