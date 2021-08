Covid, in Lombardia 806 nuovi positivi con 39 mila test. Nella Bergamasca 68 casi (Di mercoledì 4 agosto 2021) I dati del 4 agosto nel report della Regione. Il tasso di positività è al 2%. Stabili le terapie intensive, aumentano i ricoveri negli altri reparti. I decessi in territorio lombardo sono 4. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021) I dati del 4 agosto nel report della Regione. Il tasso dità è al 2%. Stabili le terapie intensive, aumentano i ricoveri negli altri reparti. I decessi in territorio lombardo sono 4.

