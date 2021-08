Covid, in Campania 496 nuovi positivi e un morto. L’indice di contagio sale al 6,3%. Ricoveri in aumento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 496 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.863 tamponi molecolari. L’indice di contagio sale al 6,3% dal 5,17% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono segnalati 2 morti, uno nelle ultime 48 ore, l’altro deceduto in precedenza e registrato solo ieri). 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 11), 239 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 223 di ieri. ? ? L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 496 icasi di coronavirus emersi ieri indall’analisi di 7.863 tamponi molecolari.dial 6,3% dal 5,17% di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono segnalati 2 morti, uno nelle ultime 48 ore, l’altro deceduto in precedenza e registrato solo ieri). 12 i pazientiricoverati in terapia intensiva (ieri erano 11), 239 quelli ricoverati in reparti di degenza contro i 223 di ieri. ? ? L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Nuovo balzo in avanti del contagio covid in Campania: numeri da zona gialla -… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 496 con 2 morti (1 nelle 48 ore) - ottopagine : Covid-19 in Campania: 496 i nuovi positivi - salernotoday : Covid-19, 496 nuovi contagi e 2 decessi: il bollettino - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 496 positivi e due morti: l'indice di contagio sale al 6,31%, 16 nuovi ricoveri -