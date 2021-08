Covid, crescono i contagi in Corea del Sud: 1.725 casi in 24 ore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Preoccupante aumento dei contagi del coronavirus in Corea del Sud. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 1.725 casi, un incremento di oltre 500 rispetto al giorno precedente, secondo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Preoccupante aumento deidel coronavirus indel Sud. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 1.725, un incremento di oltre 500 rispetto al giorno precedente, secondo quanto ...

Advertising

ilriformista : Il bollettino quotidiano dell'emergenza coronavirus in Italia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 - Agenzia_Ansa : Gelmini: 'Vaccinazioni ad agosto senza stop' #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, crescono i contagi in Corea del Sud: 1.725 casi in 24 ore #covid - MediasetTgcom24 : Covid, crescono i contagi in Corea del Sud: 1.725 casi in 24 ore #covid - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gelmini: 'Vaccinazioni ad agosto senza stop' #ANSA -