Coppa Italia 2021/2022: ecco il tabellone e gli accoppiamenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riparte la Coppa Italia. E’ stato finalmente sfilato il tabellone dell’edizione 2021-22 della Coppa Italia, dove la Juventus proverà a difendere il titolo. Tante le squadre determinate a conquistare questo trofeo, dall’Atalanta finalista in carica alle milanesi e le romane. Di seguito il tabellone della prossima edizione. tabellone Juventus bye Sampdoria/vincente di Alessandria-Padova vs Torino/Cremonese Cagliari/Pisa vs Cittadella/Monza Sassuolo bye Napoli bye Fiorentina/Cosenza vs Benevento/Spal Venezia/Frosinone vs Bologna/vincente di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riparte la. E’ stato finalmente sfilato ildell’edizione-22 della, dove la Juventus proverà a difendere il titolo. Tante le squadre determinate a conquistare questo trofeo, dall’Atalanta finalista in carica alle milanesi e le romane. Di seguito ildella prossima edizione.Juventus bye Sampdoria/vincente di Alessandria-Padova vs Torino/Cremonese Cagliari/Pisa vs Cittadella/Monza Sassuolo bye Napoli bye Fiorentina/Cosenza vs Benevento/Spal Venezia/Frosinone vs Bologna/vincente di ...

Advertising

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - TorinoFC_1906 : ?? | COPPA ITALIA ?? @USCremonese ???Domenica 15 agosto ??Ore 21 ???Stadio Olimpico 'Grande Torino' #SFT - granatissimi : Salernitana, esordio in Coppa Italia con la Reggina lunedì 16 agosto - CalcioFinanza : Coppa Italia, svelato il tabellone per la stagione 2021/22: le big in campo dagli ottavi -