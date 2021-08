Clio Make Up: la notizia più bella conquista i fan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande novità per Clio Make Up! La famosa truccatrice, youtuber e conduttrice televisiva ha fatto un annuncio su Instagram che ha entusiasmato i fan. Scopri tutti i dettagli sulla notizia inaspettata! Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come Clio Make Up, è una famosissima truccatrice e youtuber originaria di Belluno. La bellissima 39enne ha costruito un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande novità perUp! La famosa truccatrice, youtuber e conduttrice televisiva ha fatto un annuncio su Instagram che ha entusiasmato i fan. Scopri tutti i dettagli sullainaspettata!Zammatteo, conosciuta da tutti comeUp, è una famosissima truccatrice e youtuber originaria di Belluno. La bellissima 39enne ha costruito un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Clio Make Up una grandissima novità: fan in estasi - #grandissima #novità: #estasi - nausicaaconduea : ma la versione di wish di clio make up? @figliodelnomade tu sai che fine ha fatto? - _userv : @Strow_Mania @daddydalbert Ti dedico il video di Clio Make up obeso di merda - zazoomblog : Clio Make-up dimagrita: “Adesso mi sento meglio”. Qual è il segreto della sua dieta? - #Make-up #dimagrita: #“Ade… - _panenutella : clio make up è stata la mia infanzia. -