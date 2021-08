Caro sindaco Sala, non dimentichiamo l’esodo siriano transitato dalla stazione Centrale: ho una proposta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fra il 2013 e il 2017, decine di migliaia di profughi, in particolare provenienti dalla Siria, sono transitati per la stazione di Milano. Molti di loro, i primi giorni dell’emergenza umanitaria, ancor prima che il Comune di Milano prendesse coscienza di questo flusso, hanno dormito nel mezzanino della stazione Centrale, in attesa di un treno o un contrabbandiere che li portasse nel Nord dell’Europa. Una famiglia di 15 persone, provenienti dal campo profughi di Yarmuk, a Damasco, dormì una notte sotto un albero di piazza Duca d’Aosta, prima di essere ospitati, con grandi difficoltà, da una chiesa e una moschea. A migliaia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fra il 2013 e il 2017, decine di migliaia di profughi, in particolare provenientiSiria, sono transitati per ladi Milano. Molti di loro, i primi giorni dell’emergenza umanitaria, ancor prima che il Comune di Milano prendesse coscienza di questo flusso, hanno dormito nel mezzanino della, in attesa di un treno o un contrabbandiere che li portasse nel Nord dell’Europa. Una famiglia di 15 persone, provenienti dal campo profughi di Yarmuk, a Damasco, dormì una notte sotto un albero di piazza Duca d’Aosta, prima di essere ospitati, con grandi difficoltà, da una chiesa e una moschea. A migliaia ...

