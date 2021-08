Calciomercato Genoa, per la difesa si punta un ex Samp (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Genoa sarebbe tornato alla carica per un difensore ex Sampdoria, oggi svincolato: la trattativa rimane complicata. Il punto I tifosi della Sampdoria hanno sempre avuto un rapporto positivo con Shkodran Mustafi che, anche dopo l’addio a Genova, ha dimostrato l’attaccamento ai colori blucerchiati. Il difensore è ora svincolato dallo Schalke 04 e tra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui ci sarebbe anche il Genoa. Secondo l’edizione odierna del Secolo XIX, infatti, dopo il sondaggio fatto a gennaio, con esito negativo, il Genoa vorrebbe tornare alla carica per Mustafi. La pista è, però, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilsarebbe tornato alla carica per un difensore exdoria, oggi svincolato: la trattativa rimane complicata. Il punto I tifosi delladoria hanno sempre avuto un rapporto positivo con Shkodran Mustafi che, anche dopo l’addio a Genova, ha dimostrato l’attaccamento ai colori blucerchiati. Il difensore è ora svincolato dallo Schalke 04 e tra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui ci sarebbe anche il. Secondo l’edizione odierna del Secolo XIX, infatti, dopo il sondaggio fatto a gennaio, con esito negativo, ilvorrebbe tornare alla carica per Mustafi. La pista è, però, ...

