Amici, dramma per Susy Fuccillo: "Ho vissuto un terribile film, mi sento persa" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sul suo profilo social Susy Fuccillo, ex concorrente partenopea della settima edizione di "Amici di Maria De Filippi", ha raccontato su Instagram di un momento doloroso che sta vivendo in questi ultimi giorni: lo stabilimento balneare di proprietà della sua famiglia è andato distrutto in un incendio. La ballerina del talent show di Mediaset ha spiegato nel video condiviso: "La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti", mostrando immagini di ciò che resta dell'attività catanese, di cui restano solo le ceneri. "Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici. In meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare 'Le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sul suo profilo social, ex concorrente partenopea della settima edizione di "di Maria De Filippi", ha raccontato su Instagram di un momento doloroso che sta vivendo in questi ultimi giorni: lo stabilimento balneare di proprietà della sua famiglia è andato distrutto in un incendio. La ballerina del talent show di Mediaset ha spiegato nel video condiviso: "La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti", mostrando immagini di ciò che resta dell'attività catanese, di cui restano solo le ceneri. "Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici. In meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare 'Le ...

Advertising

Giofregonese : @tsken_ Non dovrebbe essere un dramma. Parli con una persona che finché non si e vaccinata non ha visto nemmeno gli… - FlintCapitano : Si sta vivendo il dramma sportivo per gli amici nerazzurri - infoitcultura : Amici news, dramma per Susy Fuccillo: attività distrutta dalle fiamme - infoitcultura : Amici: dramma per l’ex allieva Susy Fuccillo - infoitcultura : Dramma per l'ex Amici: tutto distrutto in poche ore! -