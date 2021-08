Addio Valentina, morta in strada a 32 anni. Travolta da un camion del trasporto latte (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una tragedia della strada si è portata via la giovane Valentina, che aveva solamente 32 anni. Il drammatico incidente stradale ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 4 agosto. La 32enne era intenta ad allenarsi con la sua bicicletta, quando è stata presa in pieno durante il tragitto. A centrarla è stato un camion che trasportava del latte e l’episodio si è verificato verso le ore 8.30 nelle vicinanze di una rotatoria. Dopo lo scontro violentissimo, sono arrivati sul posto i medici del 118, la polizia locale e un’automedica. La sfortunatissima vittima aveva delle grandissime ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una tragedia dellasi è portata via la giovane, che aveva solamente 32. Il drammatico incidentele ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 4 agosto. La 32enne era intenta ad allenarsi con la sua bicicletta, quando è stata presa in pieno durante il tragitto. A centrarla è stato unche trasportava dele l’episodio si è verificato verso le ore 8.30 nelle vicinanze di una rotatoria. Dopo lo scontro violentissimo, sono arrivati sul posto i medici del 118, la polizia locale e un’automedica. La sfortunatissima vittima aveva delle grandissime ...

