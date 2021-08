Addio ad Antonio Pennacchi | tra scrittura e realtà sociale

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 5 agosto 2021), scomparso a 71 anni nella sua Latina, ha reso come pochi due momenti molto diversi eppure centrali del Novecento italiano riuscendo a restituire, per il tramite di unaintrinsecamente feroce ed autobiografica, un’opera letteraria capace di «parlare con la storia», emergere dal «particulare» e raccontare moti e movimenti collettivi come biografia antiretorica della nazione. È stato certamente questo il senso del suo scritto più noto quel Canale Mussolini (Premio Strega 2010) che racconta lo sforzo umano della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.