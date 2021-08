Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri in vacanza in compagnia di una ex dama del parterre (Di martedì 3 agosto 2021) Riccardo Guarnieri ha lasciato Uomini e Donne con la dama Roberta Di Padua nella scorsa stagione del programma. Dopo la rottura della loro storia d’amore, il cavaliere ha deciso di sparire dal radar dei social media e si pensare a se stesso. É recentemente tornato a pubblicare scorci della sua vita privata , in particolare di questa estate. In questo momento si trova con una nota ex dama del Trono Over: ecco perché i due sono insieme. Uomini e Donne gossip, le coppie che si sono lasciate ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 agosto 2021)ha lasciatocon laRoberta Di Padua nella scorsa stagione del programma. Dopo la rottura della loro storia d’amore, il cavaliere ha deciso di sparire dal radar dei social media e si pensare a se stesso. É recentemente tornato a pubblicare scorci della sua vita privata , in particolare di questa estate. In questo momento si trova con una nota exdel Trono Over: ecco perché i due sono insieme.gossip, le coppie che si sono lasciate ...

Advertising

DPCgov : #2agosto Oggi al Dipartimento ci ha fatto visita il Presidente Draghi. Un’occasione per visitare le sale operative… - Ettore_Rosato : Quanto accaduto in Val di Susa è inaccettabile. Non è la prima volta che cantieri della #Tav, vengono presi di mira… - Coninews : L'Italia avanza a suon di record! ?????????????? Nelle qualifiche dell'inseguimento a squadre entrambi i quartetti azz… - 1tal1al1b3ra : RT @noitre32: Continuano a sbarcare clandestini, pochissime donne e bambini, tantissimi uomini. Loro NON si vaccineranno, il 60% è contrari… - romanoziroldo : RT @noitre32: Continuano a sbarcare clandestini, pochissime donne e bambini, tantissimi uomini. Loro NON si vaccineranno, il 60% è contrari… -