Sul vaccino decide l'adolescente non il genitore, ecco perché secondo il Comitato di bioetica (Di martedì 3 agosto 2021) La scelta sul vaccino anti Covid per gli adolescenti deve rispettare la volontà dell'adolescente, anche quando è in disaccordo con i genitori. Ad affermarlo è un parere del Comitato Nazionale di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 agosto 2021) La scelta sulanti Covid per gli adolescenti deve rispettare la volontà dell', anche quando è in disaccordo con i genitori. Ad affermarlo è un parere delNazionale di ...

Advertising

borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - Adnkronos : #Silvestri sul #vaccino Covid: 'Serviranno terza e quarta dose'. - MediasetTgcom24 : Comitato Bioetica: sul vaccino la scelta di un adolescente prevale su quella dei genitori #vaccini… - 99Abe_Lincoln99 : RT @borghi_claudio: I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è soprat… - GuidoAnzuoni : @AlfonsoFuggetta @maurosyl Mi scusi, lei confonde il rifiuto dei vaccini col rifiuto di **questo** vaccino. Io ho m… -