Settembre a Coccia di Morto con 'Un gatto in Tangenziale 2'. Il sindaco Montino: 'Albanese e Cortellesi hanno accettato l'invito. Vedremo il ... (Di martedì 3 agosto 2021) ...è successo dopo il suo invito a Paolo Cortellesi e Antonio Albanese per l'anteprima del secondo capitolo di Un gatto in Tangenziale a Coccia di Morto? 'Dopo qualche giorno dall'intervista con Leggo ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) ...è successo dopo il suoa Paoloe Antonioper l'anteprima del secondo capitolo di Unindi? 'Dopo qualche giorno dall'intervista con Leggo ...

Advertising

leggoit : Settembre a Coccia di Morto con 'Un gatto in Tangenziale'. Il sindaco Montino: «Albanese e Cortellesi hanno accetta… - FestdellaMente : ? EMANUELE COCCIA, FRANCESCO BIANCONI Tu non temere sei a casa ?? ?? sabato 4 settembre ore 14:45 ?? piazza Matteotti… - FestdellaMente : ? FRANCESCO BIANCONI, EMANUELE COCCIA Tu non temere sei a casa ?? ?? sabato 4 settembre ore 14:45 ?? piazza Matteotti… - coccia_luana : RT @visit_lazio: Hai tra i 16 e i 25 anni e risiedi nel Lazio? Con Trenitalia e bus Cotral puoi viaggiare gratis in giro per la regione pe… -