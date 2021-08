Reddito di cittadinanza, Renzi pronto alla sfida con Conte (Di martedì 3 agosto 2021) Reddito di cittadinanza, Matteo Renzi pronto a lanciare la sfida ai sostenitori della misura e, soprattutto, a Giuseppe Conte. “Chi non vuole studiare ma preferisce odiare – scrive il leader di Italia viva nella sua enews – mi ha manganellato sui social per tre giorni, dicendo che io voglio far soffrire la gente, un sadico insomma. Bisogna essere davvero mediocri per non reggere una discussione nel merito. La verità è che il Reddito di cittadinanza non funziona: tutti lo sanno, nessuno lo ammette. Quando uno strappa il velo dell’ipocrisia subito viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021)di, Matteoa lanciare laai sostenitori della misura e, soprattutto, a Giuseppe. “Chi non vuole studiare ma preferisce odiare – scrive il leader di Italia viva nella sua enews – mi ha manganellato sui social per tre giorni, dicendo che io voglio far soffrire la gente, un sadico insomma. Bisogna essere davvero mediocri per non reggere una discussione nel merito. La verità è che ildinon funziona: tutti lo sanno, nessuno lo ammette. Quando uno strappa il velo dell’ipocrisia subito viene ...

CottarelliCPI : Il Messaggero oggi riporta che all'inizio del 2021 su 1 milione di beneficiari del reddito di cittadinanza che dovr… - lucatelese : Renzi, invita i giovani a “spaccarsi la schiena lavorand, dall’alto della sua pensione fatta di contributi figurati… - fattoquotidiano : Dall’alto del suo 2% stitico e forte del titolo di “politico più odiato d’Italia”, Renzi è tornato a cannoneggiare… - StefanoDeloren1 : RT @ItaliaViva: 'Questa misura non può essere il sussidio diseducativo e clientelare che non ti avvicina al lavoro, come dimostrano i dati.… - Isabella_tos : RT @ItaliaViva: 'Questa misura non può essere il sussidio diseducativo e clientelare che non ti avvicina al lavoro, come dimostrano i dati.… -