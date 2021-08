Nola | “truffa dello specchietto” | Carabinieri arrestano due persone I NOMI

Advertising

ilgiornalelocal : #Nola, 'truffa dello specchietto': due arresti - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Nola, tentano la truffa dello specchietto: arrestati in 2 - - bassairpinia : NOLA: 'Truffa dello specchietto'. Carabinieri arrestano 2 persone - -

Ultime Notizie dalla rete : Nola truffa

Cronache della Campania

...di assicurazione al fine di ottenere un premio assicurativo più basso integra il reato di. (... Tribunalesez. I, 12/04/2018, n.588 Pratiche fasulle La condizione di un qualunque cliente non ...Per cercare di risarcire il boss, Jake e il suo gruppo cerca di portare a buon fine una... Ma quando Tom gli presenta, la sua bellissima fidanzata americana aspirante attrice, Chris perde ...Nola, "truffa dello specchietto" in via Cimitile: doppio arresto dei carabinieri. I due sono di Casalnuovo e Pomigliano ...I due avevano simulato un incidente e messo in opera la cosiddetta “truffa dello specchietto” con l’intento di spillare contanti al malcapitato. I militari dell’Arma sono però intervenuti impedendo ch ...